"Lacrima in giallo", protagonista il noir

Il nero e il giallo sono i colori che dipingeranno Morro d’Alba da venerdì a domenica. Il bellissimo borgo, infatti, per la quinta volta torna a celebrare il noir in ogni sua sfumatura con ‘Lacrima in giallo’, appuntamento imperdibile per gli appassionati delle atmosfere da brivido, capace di spaziare tra letteratura, cinema, musica e arte.

Venerdì lo scrittore Giuseppe d’Emilio dialogherà con l’autore ‘collettivo’ marchigiano Paolo Agaraff (Gabriele Falconi, Roberto Fogliardi e Alessandro Papini), che presenterà il romanzo ‘Il sangue non è acqua’. Sabato toccherà a Luigi Musolino con "Della donna aracnide" presentato da Matteo Mazzolim, e domenica a Michele Navarra con ‘Per non aver commesso il fatto’, presentato da Vittoria Mazzieri.

Le presentazioni si svolgeranno nel camminamento La Scarpa, tutte alle ore 18.30. A seguire, ogni sera, brindisi nella vicina Enoteca. Per chi vuole conoscere il territorio sotto il suo profilo più nascosto sabato (ore 10, prenotazione obbligatoria al 328 5487491) c’è il ‘Tour Mistery Morro’, dedicato alla narrazione di aneddoti e leggende del borgo, mentre chi ama il vino, non potrà perdersi ‘Mistery Wine’, un gioco-degustazione di vino alla cieca (sabato e domenica alle 11 presso l’Enoteca).

L’Enoteca è anche il luogo prescelto per il primo spettacolo, ‘Sfumature noir’ (venerdì alle 20), reading e apericena al sapore di Lacrima. La virtuosa penna di Alessandro Morbidelli si unisce al vino e alle diverse declinazioni del Lacrima. Le coinvolgenti voci di Stefano Vecchi e Francesca Rossetti faranno vivere ai presenti emozioni intense, con sfumature che nascono dal connubio dell’arte enoica e letteraria. Info e prenotazioni 328 5487491.

Il Museo Utensilia ospiterà ‘Mistero al Museo e nel Borgo’, con le fotografie di Mario Giacomelli e la nuova esposizione Archeoplastica, per insegnare facendo divertire. Sabato, dalle 21.30, presso il piazzale Bersaglieri sarà tempo di ‘Note Noir’, con il concerto a cura della Banda cittadina, che trasforma in musica le emozioni delle colonne sonore del cinema noir e d’investigazione. Quanto al cinema, domenica (ore 21.15) all’Auditorium Santa Teleucania sarà proiettato il film ‘As Bestas, La terra della discordia’ di Rodrigo Sorogoyen. Seguirà un brindisi di chiusura presso l’Enoteca. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Nelle serate di sabato e domenica si potrà partecipare alla ‘cena con l’autore’ al Ristorante dal Mago, prenotando al 3395928794.