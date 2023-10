L’aereo per Roma parte semivuoto. E per l’Europa i prezzi sono altini

Partiti i nuovi voli dall’aeroporto Raffaello Sanzio: pochi per ora i passeggeri per i voli interni di continuità anche se tempi e tariffe sono particolarmente vantaggiosi specie per i marchigiani. Con poco più di 100 euro è collegata ad Ancona la capitale molto più difficilmente e spesso a più caro prezzo raggiungibile in treno. Andare a Roma in una sola giornata è diventato più agevole e veloce specie per chi viaggia spesso.

I voli di continuità (ripartiti dopo sei anni di stop e le note vicissitudini dell’aeroporto che ha rischiato il default) per ora sono poco gettonati. Ieri mattina l’atr per Roma Fiumicino è partito in ritardo per via di un controllo e all’aeromobile dovuto a un fenomeno di bird strike e non era affollato di passeggeri: circa un quarto dei passeggeri totali. I primi voli di continuità territoriale verso Roma, Milano e Napoli sono partiti domenica e hanno una natura più business che turistica ma c’è chi ne approfitta anche per un week end nelle metropoli italiane.

Probabilmente questo tipo di voli debbono ancora entrare nelle abitudini dei marchigiani e vanno maggiormente conosciute e pubblicizzate. A scoraggiare secondo alcune testimonianze anche l’elevato costo del parcheggio per chi non ha la possibilità di farsi accompagnare e deve raggiungere il Sanzio in automobile. Meno possibilità di scelta su giorni ed orari di voli invece per le nuove destinazioni europee: Amsterdam, Barcellona, Bucarest e Vienna e con prezzi non sempre così accessibili specie nei periodi di vacanza a ridosso delle festività. Una famiglia composta da due adulti e un bambino arriva a pagare oltre 660 euro (andata e ritorno) per raggiungere Barcellona. Inserendo come data di partenza il 23 ottobre e ritorno il 27 il costo è di 330,72 euro a cui aggiungere eventualmente il bagaglio per arrivare a 712 euro. Il 29 dicembre prossimo andare a Barcellona costa sui 150 euro di sola andata nella tariffa base senza bagaglio.

Prezzi ben più alti rispetto ai voli low cost dai grandi aeroporti italiani (Barcellona ad esempio è raggiungibile a una 60ina di euro a persona sola andata) ma paragonabili a quelli degli scali più simili a quello marchigiano. Ma potendo scegliere le date di partenza e arrivo ci sono viaggi anche più economici con un costo a tratta che si aggira tra i 70 e i 90 euro a persona per Barcellona. Se invece si sceglie come destinazione Vienna allora si può fare una vacanza anche a 130 euro a testa.

Tra l’altro se si calcola il costo e la difficoltà per i marchigiani di raggiungere gli altri aeroporti italiani le tariffe diventano più bilanciate.

Per continuare una panoramica dei nuovi voli attivati, se si vuol raggiungere Bucarest sabato prossimo lo si può fare a 67 euro (costo di andata) ma se si aspetta il week end successivo si scende a 59 per tornare il lunedì successivo a 50 euro. Sotto Natale anche questo viaggio arriva a costare 110 euro a tratta come nel Capodanno. Nuove opportunità di collegamento importanti che vanno rodate e forse messe ancora a punto ma che fino a pochi mesi fa non erano nemmeno pensabili per i marchigiani che hanno scontato per anni il mancato collegamento con le grandi città italiane ed europee.