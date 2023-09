L’Amat fa scuola alla Scala con Gilberto Santini

A conferma del lavoro svolto dall’Amat nell’ambito della danza giunge l’invito al direttore dell’associazione marchigiana, Gilberto Santini, quale docente al workshop in “Dance management” dell’Accademia Teatro alla Scala che si svolgerà fino al 23 settembre a Milano nella prestigiosa sede dell’Accademia. Il workshop si rivolge a maggiorenni che abbiano uno spiccato interesse all’apprendimento delle strategie e delle tecniche di produzione degli spettacoli dal vivo ed è proposto ai potenziali partecipanti sia come esperienza propedeutica di ulteriori fasi di apprendimento manageriali, sia come occasione di approfondimento sul metodo scaligero.

Direttore dell’Amat dal 2006, di particolare interesse il lavoro sulla danza di Gilberto Santini, dalla direzione artistica del festival internazionale Civitanova Danza ai progetti diffusi nel territorio regionale (sotto il nome di “Danzando per le Marche”) che attualmente continua a curare artisticamente in prima persona.

Il modulo affidato a Gilberto Santini ha come titolo La committenza della danza nei circuiti, ambito di stretta pertinenza del direttore del circuito marchigiano, riconosciuto e finanziato dal 1979 per le attività teatrali.