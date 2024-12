L’Ancona è alla ricerca di conferme. Gara della verità con il Notaresco

Dorici a Notaresco con trecento tifosi al seguito. Contro la squadra del più piccolo centro rappresentato nel girone F – circa seimila abitanti –, Boccardi e compagni cercano conferme del buon momento che stanno attraversando e punti, di conseguenza. Settimi in classifica a pari merito con la Vigor Senigallia, i dorici hanno l’opportunità, pur senza lo squalificato Alluci, di allungare la striscia positiva di due vittorie e un pari colti nelle ultime tre giornate e affacciarsi con consapevolezza e serenità al mese di dicembre, quello che chiude il girone di andata. Nell’attesa dei rinforzi provenienti dal mercato invernale. All’Ancona, che è tornata a mostrare il migliore lato di se stessa e che sembra definitivamente uscita dal tunnel, servono i gol di Martiniello e di Belcastro, ma anche quelli degli altri, per conquistare un risultato positivo sul piccolo campo a pochi chilometri da Teramo, dove si sono dati appuntamento i tifosi dorici.

Dall’altra parte una squadra che vuole lasciare assolutamente l’attuale ultima posizione in classifica, seppur condivisa con Fermana e Civitanovese, e che per questo, per rinforzare la rosa a disposizione di mister Evangelisti, ha ingaggiato l’attaccante Infantino, classe 1986 arrivato venerdì scorso proveniente dal Matera, con un trascorso importante in serie C. Sarà invece assente, perché squalificato, Formiconi. Sul fronte dorico, Gadda deve fare a meno di Alluci, squalificato, come pure di Gianelli, infortunato, e di Niccolò Bellucci, febbricitante. La scelta in fatto di giocatori over, dunque, è piuttosto limitata.

In porta dubbio tra Filippo Bellucci, che ha fatto bene contro il Roma City, oppure uno tra Laukzemis e Bianchi. Difesa a tre confermata con capitan Boccardi, Codromaz e Rovinelli, più avanti mediana senza Alluci ma con Gulinatti in mezzo insieme a Sare, sulle fasce Bugari e dall’altra parte Pecci, poi trequartista Belcastro, in attacco Amadori e il ritrovato Martiniello. A meno che Gadda non decida di schierare Useini. In questo caso la coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Belcastro e Martiniello, ma in porta, considerato che il baby dorico è un 2006, dovrebbe giocare Laukzemis oppure Bianchi. Con Sambou pronto a portare il suo contributo a partita in corso.

Nel frattempo al Del Conero procedono i lavori di manutenzione da parte della società La Gramigna, il manto erboso è visibilmente danneggiato anche a causa degli interventi non effettuati la scorsa estate.

