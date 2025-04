L’Anfi e l’associazione mutilati e invalidi di guerra

Nella sede dell’Anfi Ancona l’incontro con Silvana Giaccaglia, presidente regionale dell’associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra nel corso del quale sono state proposte ulteriori iniziative e collaborazioni tra i due enti, sia per l’anno in corso e sia per il futuro. A conclusione di tale colloquio, il presidente ha donato alla dottoressa Giaccaglia, il calendario dell’Anfi Dorica realizzato per il 2025 dedicato rispettivamente alle celebrazioni per la ricorrenza del 250esimo anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza.