L’annuncio di Vasco Rossi dal palco: "Ecco un’anteprima abusiva del tour. Un doppio concerto al Del Conero"

Vasco Rossi fra un anno tornerà allo Stadio del Conero di Ancona. Una notizia bomba per i moltissimi fan nostrani del rocker più amato d’Italia. Tanto più che in programma non c’è un solo concerto, bensì due: il 23 e il 24 giugno 2026. Le date del nuovo tour sono state annunciate dallo stesso Vasco Rossi ieri sera dal palco dello Stadio Dall’Ara di Bologna, azione definita scherzosamente come "anteprima abusiva". Il debutto è previsto il 5 e 6 giugno a Ferrara. Poi toccherà a Olbia (12 e 13), Bari (18 e 19), appunto Ancona e infine Udine (28 e 29). Biglietti disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle ore 12 di lunedì 7 luglio su vascolive.vivaticket.it; con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a partire dalle ore 12 di mercoledì 9 luglio (info www.priceless.com/music) e in vendita generale dalle ore 13 di venerdì 11 luglio su livenation.it.

Il doppio concerto anconetano è organizzato da Live Nation e dalla Comcerto di Eric Bagnarelli, così come accaduto l’ultima volta che il cantautore rock ha fatto ‘esplodere’ lo stadio dorico, il 26 giugno 2022. La doppia data di Ancona riporta la mente al 2008. Anche allora il Blasco concesse il ‘bis’ (due concerti, il 14 e il 15 giugno) al Del Conero. Inutile ricordare il legame privilegiato che Vasco Rossi ha con Ancona. Il 5 giugno 2011 il Del Conero ha ospitato la data zero del nuovo tour dell’artista. E nel corso del primo decennio del nuovo millennio sono state ben cinque le volte in cui l’autore di "Albachiara" ha calcato il palcoscenico del nostro stadio. Oltre alla già citata doppia data, è accaduto il 10 luglio 2001, il 3 luglio 2004, il 2 luglio 2005 e il 14 luglio 2007. Non solo. Nello stesso decennio Vasco è tornato ad Ancona addirittura con quattro concerti di fila (16,17, 21 e 22 ottobre 2009), questa volta ospitati al Palarossini. Insomma, anche se dopo il 2011 le sue presenze si sono diradate di molto rispetto al periodo precedente, Vasco Rossi non si è dimenticato di Ancona, e appena si sono create le condizioni giuste ha deciso di tornare.

A esprimere soddisfazione per la notizia sono il sindaco Daniele Silvetti e l’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio. E’ quest’ultimo che, proprio dallo stadio, posta su facebook "il grande ritorno del Komandante Vasco Rossi dopo quattro anni con una doppia data. Inizia a prendere forma il programma per l’estate 2026. Sarà probabilmente il progetto dal vivo itinerante più importante in Italia il prossimo anno e avrà repliche in sole cinque città". "Stiamo prepotentemente tornando nel giro dei grandi tour nazionali. Era un preciso obiettivo". Firmato Daniele Silvetti.

Raimondo Montesi