L’area "ex Tiong" nel mirino degli orientali: "Investimenti sulla cittadella di Passo Varano"

Lo ha ribadito ieri mattina l’assessore Daniele Berardinelli durante la presentazione di "Derby, la festa del calcio anconitano": ad Ancona stanno per arrivare investimenti importanti con una ricaduta significativa su tutto lo sport della città.

Il Co.mo. Group, infatti, è pronto a rilevare l’Ancona, ma non solo: nello scorso mese di maggio sono arrivati ad Ancona tre emissari della realtà con sede a Singapore, con lo scopo di visitare il Del Conero, il PalaPrometeo Estra Liano Rossini ma anche l’impianto del baseball. Ma non solo. Ecco dunque che l’investimento nel calcio anconetano si legherebbe a quello della possibile gestione di impianti sportivi – e relativi eventi contenuti negli stessi –, compreso quello del baseball, che potrebbe essere trasformato nella sede della prima squadra di calcio anconetana dopo una complessiva opera di rivisitazione, dagli spogliatoi al fondo in erba naturale. Ma poi c’è anche l’ex area destinata alla cittadella sportiva che Tony Tiong non ha rilevato, l’anno scorso. Un’area su cui possono sorgere campi da calcio, come pure un centro congressi, un hotel e altro. Quest’area potrebbe interessare il Co.mo. Group, ma anche un’altra realtà imprenditoriale che anch’essa sarebbe pronta a investire ad Ancona e che sarebbe in contatto da mesi con l’amministrazione comunale, una realtà che potrebbe anche far sorgere anche altri impianti sportivi, sempre nella cittadella di Passo Varano.

Tutto, ovviamente, dovrebbe poi passare tramite bando. Alla luce di questi possibili mutamenti del panorama non solo sportivo, infatti, ieri l’assessore Daniele Berardinelli ha spiegato: "Per quanto riguarda lo scambio delle proprietà tra il terreno per la sede della Figc di Ancona e le proprietà dei campi da gioco di Vallemiano e del Paolinelli siamo a buon punto. Tutto ciò ci permetterà di intervenire adeguatamente sistemando al meglio tutta la zona di Vallemiano. Oltre a questo, stiamo lavorando sullo sviluppo delle zone ex Tiong e limitrofe, questo a testimonianza che a fronte di un movimento sportivo forte e radicato nella nostra comunità, l’amministrazione sta facendo tutto il possibile per dare alle società tutti gli impianti sportivi necessari, considerando che per anni sono rimasti in una situazione difficile". L’assessore ha anche spiegato che queste novità potrebbero avere un riflesso positivo su tutta la cittadella di Passo Varano, compresa la possibile realizzazione della copertura della piscina olimpica, per adesso non prevista dal progetto. g.p.