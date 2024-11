L’area fitness fa litigare: "E’ un’opera fatta da noi ma non ci hanno invitato"

La giunta di centrodestra all’ennesimo taglio del nastro di un’opera pensata e imbastita dalla vecchia amministrazione e l’opposizione protesta per la mancanza di stile: "Questa Amministrazione va a inaugurare un’altra opera resa possibile grazie a un Bando del 2021 vinto dalla precedente amministrazione di centrosinistra, e se lo dimentica. Non è la prima volta – si legge in una nota diffusa ieri dal gruppo consiliare del Partito Democratico che poi entrano nello specifico mettendo anche alcuni dettagli di protocollo – Abbiamo appreso dai social e dai giornali dell’inaugurazione dell’Area Fitness alla Montagnola, un’area strategica per il quartiere e adiacente al campo di atletica leggera Conti. Un progetto partito tre anni fa, quando il Comune di Ancona decise di aderire al Bando ‘Progetto Sport nei parchi’ promosso da Sport Salute Spa e Anci. La relativa convenzione era stata stipulata nel 2022 - DG 480/2022 - e i soldi impegnati nel 2023, con la determinazione n.758/2023 attraverso cui l’amministrazione, oltre a 12mila euro derivanti dal bando, aveva stanziato altri 18mila euro per le opere edili".

Fino a qui il ricordo dell’iter seguito, poi il disappunto dei Dem per non essere stati coinvolti nella cerimonia inaugurale e per voler coprire, a detta loro, la paternità dell’intervento in questione: "Il sindaco Silvetti non si è neppure premurato di invitare tutti i consiglieri comunali, come già accaduto per tante altre opere – conclude la nota del Pd anconetano – Forse per evitare la presenza di chi ha contribuito in modo importante a realizzare l’opera. Da quando questa amministrazione si è insediata, un anno e mezzo fa, non abbiamo visto nessuna vera proposta da parte della giunta, ma solo molte chiacchiere e il tentativo maldestro di cancellare il lavoro e i meriti di altri".