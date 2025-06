L’assessore dopo le proteste: "Disservizi nei parcheggi coperti?. Costi alti e nuove manutenzioni"

"Il servizio di telepass al parcheggio degli Archi non è stato rinnovato perché costava troppo. L’Anac, l’autorità nazionale anticorruzione, aveva imposto che dovevamo attivare anche il telepass dell’Unipol (l’UnipolMove, ndr) per questo al rinnovo della convenzione ad ottobre Ancona Servizi non ha rinnovato il servizio". Così l’assessore Daniele Berardinelli, con delega ai rapporti con Ancona Servizi, azienda partecipata del Comune, risponde sul disservizio relativo al parcheggio scambiatore coperto scritto ieri dal Carlino. Una lettrice ha sollevato il problema, quello che da otto mesi non si può più entrare con il telepass nel parcheggio. "Il costo in più era di 2mila euro una tantum – spiega l’assessore – più una tariffa per l’uso. Per ora questa spesa si è deciso di non farla poi vedremo in seguito".

Per il pos del parcheggio di via Cialdini, che da un mese è fuori uso nella cassa automatica, una condizione questa che ha portato i fruitori ad avere sempre moneta contante con loro o restano intrappolati dentro, Berardinellli risponde che il problema "è stato segnalato alla ditta che si occupa della manutenzione della cassa automatica, con il rifornimento anche dei biglietti di carta, ma non è ancora intervenuta, stiamo aspettando che mandi la parte riparata". Per il parcheggio Cialdini però ci sono due novità. "Verrà istallata una seconda cassa automatica – anticipa l’assessore – per agevolare i pagamenti della clientela perché è un parcheggio molto utilizzato. Ho chiesto anche di provvedere a riverniciare tutto il parcheggio all’interno perché è in uno stato pietoso. Purtroppo la mancanza di Giorgio Luzi (direttore generale di Ancona Servizi, lontano per malattia) ha rallentato molte cose".

ma. ver.