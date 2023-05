Le anfore sparite dall’ex cinema a "Chi l’ha visto?"

Il mistero delle anfore scomparse dalla sommità della facciata dell’ex Cinema Enal, oggi auditorium Oriana Fallaci, finisce anche su ‘Chi l’ha visto?’, la celebre trasmissione di Rai Tre. Sono stati i cittadini di Castelferretti, coloro che avevano riportato in auge la questione dei vasi ornamentali smarriti, a contattare direttamente la redazione attraverso un video-appello. "L’edificio che vedete alle mie spalle è sotto la tutela della Soprintendenza per i Beni culturali – specifica Tiziano Romagnoli nel breve filmato social -. Un edificio che è stato recentemente ristrutturato, ma al taglio del nastro ci siamo accorti che i vasi non c’erano più. Abbiamo iniziato ad informarci e abbiamo appreso dalla stampa locale (proprio dal Carlino, ndr) che le anfore erano state smarrite e il Comune aveva presentato una denunciata di smarrimento presso la locale Tenenza dei carabinieri". Ora, continua Romagnoli, "l’appello che rivolgiamo ai telespettatori di Chi l’ha visto? è quello che chi sa o ha visto qualcosa, possa segnalarlo direttamente alla redazione del programma Rai o ai carabinieri, anche in forma anonima" per riportare quei manufatti al loro posto. Su Facebook il video si è moltiplicato grazie a tante condivisioni e visualizzazioni. La speranza dei castelfrettesi è che la situazione si sblocchi e le anfore possano essere ritrovate. Ricostruiamo la vicenda, anticipata mesi fa sulle colonne del nostro giornale. Le anfore, peraltro tutelate perché storiche, erano già presenti ai primi del ‘900 sopra le colonne della facciata principale che si affaccia su via XIV Luglio. Vi sono rimaste per decine di anni. La foto in bianco e nero, infatti, risale al 1987: la scattarono gli studenti dell’allora scuola media. Da quanto emerso, i vasi sarebbero spariti attorno al 2006, ovvero quando sarebbe iniziato il primo stralcio di lavori per il recupero dell’immobile. Ci sono voluti diversi anni prima di vedere l’opera finita. Quella complessiva comprendeva anche altro, non solo la riqualificazione dell’auditorium Fallaci la cui inaugurazione è avvenuta l’8 dicembre 2022. Dopo il taglio del nastro i cittadini sono tornati a chiedere notizie di quei manufatti spariti nel nulla. La denuncia da parte del Comune di Falconara ai carabinieri risale al febbraio scorso. Non ci sono state più novità, però. Tanto che i castelfrettesi hanno continuato a premere affinché possa essere fatta chiarezza su quei vasi ornamentali che costituiscono un simbolo identitario della frazione e che, da ormai 17 anni, non sono più "a casa". Di qui si è arrivati anche al recente coinvolgimento di Chi l’ha visto? Basterà per saperne di più?

g.g.