"Questa stagione promette bene"

Mauro Bottone lavora allo stabilimento Otello di Palombina ed è ottimista sulla stagione alle porte: "Abbiamo cominciato il primo maggio, tra alti e bassi, perché finora la stagione è stata altalenante. Ancora non c’è stato quel ben caldo che ci dovrebbe essere, ma a differenza dell’anno scorso abbiamo cominciato un po’ prima. C’è sempre il problema dei bagnini, siamo riusciti con qualche escamotage a lavorare lo stesso, le prospettive sono buone. E poi noi come stabilimento non abbiamo grossi problemi, la maggior parte dei nostri clienti sono tutti abbonati e poi la gente che viene qui è una clientela stanziale, già consolidata. La spiaggia è pulita, il Comune ha fatto la sua parte, anzi, a differenza di altri anni, in seguito ai detriti portati dai fiumi, ha fatto un ottimo lavoro".