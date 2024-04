Le classifiche Halley e Virtus Roma davanti. Ancona, un altro passo verso la salvezza

Nei play-in Gold vincono tutte le marchigiane, eccezion fatta per il Bramante uscito sconfitto dalla sfida di sabato contro la Virtus Roma. Pesaresi sconfitti e raggiunti a quota 16 dalla Goldengas che strapazza Valdiceppo tra le mura amiche. Il successo contro Fiumicino invece, permette alla Vigor Matelica di agganciare proprio i capitolini in vetta.

Classifica: Vigor Matelica 18; Virtus Roma 18; Goldengas Senigallia 16; Bramante Pesaro 16; Loreto Pesaro 14; Fiumicino 10; Palestrina 8: Valdiceppo 4.

Decisamente meno soddisfacente il bilancio nei play-in Silver dove L’Attila Junior Porto Recanati perde di misura lo scontro al vertice contro Ferentino, ma il settimo posto nei playoff non è in discussione. Sarà una battaglia tutta laziale per l’ultimo posto playoff tra Ferentino e Carver Roma che ha battuto di misura il Pisaurum Pesaro.

Classifica: Porto Recanati 20; Ferentino 14; Amatori Pescara 12; Carver Roma 12; Stella Azzurra 12; Teramo a Spicchi 10; Esperia 8; Pisaurum 8.

Nella corsa playout invece l’agevole successo di Ancona permette ai dorici di fare un altro passo in avanti verso la salvezza. La sfida contro Mondragone sarà decisiva per staccare Pescara. Nello stesso girone Civitanova cade contro Grottaferrata e si fa raggiungere in vetta da L’Aquila.

Classifica: Virtus Civitanova 16; Nuovo Basket Aquilano 16; Roseto 14; Cab Ancona 14; Mondragone 14; Grottaferrata 12; Pescara 12; Isernia 6.

n. s.