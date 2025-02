Le Grotte di Frasassi "aprono" FantaSanremo

"Un aiuto inaspettato dalla profondità delle grotte di Frasassi" è la frase che apre e fa distinguere rispetto all’anno scorso l’edizione 2025 del FantaSanremo. A una settimana dall’inizio della 75esima edizione del Festival della canzone italiana infatti, in programma da martedì 11 a sabato 15, il team del noto gioco ha condiviso sui social un video nato dalla collaborazione tra il loro FantaSanremo e le grotte di Frasassi.

Per chi non lo sapesse, il FantaSanremo è un fantasy game basato sul Festival di Sanremo che consiste nell’organizzare e gestire squadre virtuali formate da cinque degli artisti in gara, di cui uno deve necessariamente essere scelto come capitano. È divenuto un fenomeno nazionale con l’edizione 2022 quando ha raggiunto il mezzo milione di squadre iscritte e molti degli artisti in gara si sono prestati al gioco, arrivando persino a coinvolgere il conduttore e direttore artistico Amadeus.

Nel video il team "a corto di idee" si affida a Papalina, un Indiana Jones d’eccezione, che va alla ricerca di idee nascoste nell’oscurità e nel mistero. Dopo mille peripezie nelle grotte di Frasassi, le cui bellezze sono ben visibili, Papalina riesce a trovare le nuove meccaniche di gioco e parte del regolamento.

C’è ancora qualcosa da scoprire però: le parti segrete del regolamento sono state portate in salvo ma non potranno essere svelate prima dell’inizio del Festival. "Prova anche tu a esplorare le Grotte di Frasassi con il virtual tour", dicono gli organizzatori dalla pagina Facebook del FantaSanremo invitando a cliccare il link apposito.

E se il cuore della terra marchigiana sarà sicuramente luogo di ispirazione per il gruppo di ideatori di Porto Sant’Elpidio, il gioco del Festival ha un’occasione in più per raccontarsi all’Italia. Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi (moneta sanremese) per acquistare 7 artisti in gara. Tra le regole, è obbligatorio creare una squadra di sette artisti e schierare una formazione di cinque titolari, due riserve e nominare capitano un artista tra i titolari, e gli artisti, nel momento in cui sono schierati come titolari, fanno guadagnare o perdere punti alla squadra con i bonus e malus della serata.

È possibile iscrivere e modificare la squadra entro lunedì 10. Un’attività di promozione del territorio insomma che, grazie ai social ed alla fiducia conquistata dal FantaSanremo negli ultimi cinque anni, porta la perla unica delle Marche sul palco del Festival più apprezzato e seguito della penisola.

Oltretutto, come detto, l’iniziativa ha avuto grande riscontro dalla stessa organizzazione di Sanremo, riconfermata quest’anno: a cantare la sigla dell’edizione 2025 del fantasy game è Cristina D’Avena che reintepreta "Occhi di gatto", uno dei suoi cavalli di battaglia, trasformandola in "Occhi di FantaSanremo".