Le raffiche di vento buttano giù gli alberelli e spostano le luminarie. Divelto lo steccato

Il vento ha rischiato di scompaginare la grande inaugurazione di ‘Ancona che brilla’. Le folate violente nella notte tra venerdì e ieri hanno provocato alcuni danni nel centralissimo corso Garibaldi dove ieri sera è andata in scena l’accensione dell’abete in piazza Roma e di tutte le luminarie della città, in centro e nelle varie aree e quartieri del capoluogo. Raffiche molto sostenute che hanno divelto gli impianti in piazza Roma, tirato giù alcuni luminarie del corso principale, oltre agli addobbi scenografici sempre lungo corso Garibaldi. In particolare uno nella parte alta del corso, una sorta di onda rossa collegata a una sfera da illuminare. Abbattuto proprio lo steccato posizionato attorno all’albero di Natale, ma per fortuna l’abete e i suoi addobbi sembra non abbiano subìto conseguenze. Divelte anche le protezioni a terra dei cavi per l’energia elettrica, cestini e cassonetti ribaltati. Nelle strade del centro il vento ha fatto danni anche ad alcuni scooter parcheggiati.