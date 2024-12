Le sfide della città. Sorpresa, locali aperti e presenze in aumento: "Un Capodanno che piace"

Dopo un Natale trascorso da molti anconetani al ristorante (+3 per cento sul 2023 contro la media nazionale del 2 per cento), ma rigorosamente in famiglia e nel segno della tradizione, "a Capodanno ci aspettiamo addirittura un ulteriore aumento, stimando le presenze tra il 4 e il 5 per cento in più di persone nei locali della città". Sono i numeri forniti dal direttore generale di Confcommercio Marche e Marche Centrali Massimiliano Polacco, in vista del Veglione di martedì e che vedrà il capoluogo protagonista di una serata "internazionale". È una "tendenza", chiarisce il professore. "Ma chi andrà al ristorante, e sono tanti, poi è probabile che frequenterà la piazza per un evento molto attrattivo".

E sui consumi per il cenone fuori casa con parenti e amici? "La forbice va dagli 80 ai 120 euro a persona – prosegue Polacco – a seconda del tipo di ristorante o locale scelto. Molti hanno valutato se verranno garantite iniziative dopo cena, come un ballo per capirci. In quel caso la cifra potrebbe essere superiore. Ma la media è questa, con punte tra 140 e 150 euro".

In attesa della mezzanotte, tra panettoni, spumanti e lenticchie, "le previsioni appaiono piuttosto positive – chiude il direttore – e anche meglio del periodo natalizio. Perché se la gente non è andata in vacanza, vuole star fuori ma rimanere ad Ancona. Tanti dei nostri associati saranno aperti la sera di Capodanno e, chi ha potuto, ha scelto di dedicare degli spazi all’intrattenimento". Il fulcro della festa sarà piazza Pertini con lo show di Natalie Imbruglia, seguito dal dj-set di Cristian Marchi. "Una bella opportunità per Ancona – riflette Marco Pierpaoli, segretario Confartigianato Ancona–Pesaro Urbino –. Il Capodanno con un ospite internazionale sarà di forte richiamo, considerato che a livello nazionale l’offerta per quella sera non è così ampia. Quindi la città deve sfruttare un’opportunità che non aveva da anni e auspico venga colta".

Sul fronte delle attività aperte, "molte di quelle operative sono dei comparti somministrazione e accoglienza, che potranno beneficiare direttamente degli eventi in centro". Dall’Ancona che brilla all’Ancona che brinda, scatta l’ultima fase delle festività. E il cuore della città si accende, nella notte più lunga dell’anno.