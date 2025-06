Le storiche mura castellane tornano alla luce: via alla ripulitura

Dopo decenni di incuria, un angolo delle storiche mura castellane, in prossimità del viale Giuseppina Vitali, nascosto sotto uno strato di erbacce e muschio, sta finalmente tornando alla luce. "Questo intervento fa parte di una più ampia operazione di restyling urbano che stiamo portando avanti per valorizzare il nostro patrimonio storico e rendere la città ancora più accogliente per residenti e visitatori – dice il sindaco David Grillini -. Le mura, testimoni silenziosi di secoli di storia, rappresentano un elemento fondamentale del nostro patrimonio culturale. La pulizia di quest’angolo non solo restituisce lustro a questi antichi mattoni, ma simboleggia anche il nostro impegno per una città più curata e vivibile".

Continua anche il programma della messa in sicurezza dei corsi d’acqua primari e secondari. "Dopo oltre vent’anni di attese, finalmente mettiamo mano a un problema che non tutti conoscono ma che ha rappresentato una ferita aperta per Cerreto: l’erosione della sponda del nostro laghetto, minacciata da tempo dall’azione del fiume Esino. Un problema che, nel tempo, è diventato soprattutto una seria questione di sicurezza, oltre che ambientale. Ci sono voluti più di quattro anni prima di vedere partire i lavori. Quattro anni di attesa che raccontano bene una delle difficoltà più grandi dell’amministrazione pubblica, quella di "scaricare a terra" i progetti, trasformare le idee e le necessità in cantieri, in opere reali. Oggi, però, quel cantiere c’è".