Lega del Filo d’Oro, bilancio sociale con un forte segnale di crescita

Un anno di ulteriore sviluppo e crescita, caratterizzato dall’aumento degli utenti seguiti in tutti i servizi, delle attività realizzate e dei progetti completati e avviati è il quadro che emerge dal bilancio sociale 2023 della Fondazione Lega del Filo d’oro ets che a fine anno compirà 60 anni. Nel 2023 ha raggiunto 1.230 utenti che hanno beneficiato di uno o più servizi nelle diverse modalità, garantendo loro interventi diagnostici, educativo-riabilitativi e socio-educativi, con un aumento del 9 per cento rispetto al 2022 (e del 31 rispetto ai numeri pre-pandemia), segnando così il numero più alto di utenti mai registrato. A tale risultato hanno concorso tutti i servizi erogati dall’ente: il centro diagnostico ha trattato 145 utenti (più 19 per cento), i cinque centri Residenziali dislocati sul territorio nazionale hanno ospitato 341 utenti (più 5) e i servizi e le sedi territoriali sono stati punto di riferimento per 848 utenti (più 12). Un traguardo importante è stato l’inaugurazione del secondo lotto del centro nazionale a Osimo alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo completamento ha aggiunto le residenze per gli ospiti di lunga degenza, le piscine, le palestre, la cucina, la mensa e altri servizi, consolidando il centro come un polo di alta specializzazione.