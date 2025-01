Lega del Filo d’Oro, nasce il "Manifesto delle persone sordocieche"

Da 60 anni la Fondazione Lega del Filo d’Oro sostiene le persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale e le loro famiglie, supportandole nella complessa sfida di andare oltre il buio e il silenzio. Con la nuova campagna di sensibilizzazione la Fondazione rilancia il proprio impegno nel promuovere un futuro più inclusivo e privo di barriere. Per dar voce alle istanze degli ospiti poi la Fondazione ha realizzato il "Manifesto delle persone sordocieche", con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sui bisogni reali di chi non vede e non sente. Proprio in questi giorni il consigliere regionale Dino Latini ha presentato una proposta di legge regionale per il riconoscimento del Filo d’oro centro di riferimento regionale per la disabilità e l’inclusione.