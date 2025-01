"L’eredità di Federico II", inaugurata la mostra al Parlamento europeo

"Con grande piacere annuncio l’inaugurazione della mostra ‘L’eredità di Federico II: un modello senza tempo e un padre dell’Europa’, ospitata al Parlamento Europeo". Così l’eurodeputato di Fdi-Ecr Carlo Ciccioli, in riferimento alla mostra disponibile da ieri, e fino a venerdì, al terzo piano dell’edificio Antall (Bruxelles). "Questa iniziativa, con il supporto del Gruppo Ecr e dell’Associazione Culturale Sulvic di Ancona, celebra l’830esimo anniversario della nascita di Federico II e l’800esimo anniversario dell’Università di Napoli, da lui fondata nel 1224", ha aggiunto.

L’esposizione ripercorre il patrimonio culturale e politico lasciato da Federico II, noto come ‘Stupor Mundi’, figura centrale del Medioevo e precursore dell’idea moderna di Europa. Tra i temi trattati, il dialogo tra culture, il progresso e la pace, come dimostrato dal suo storico viaggio in Terra Santa per siglare accordi con il Sultano Saladino. L’evento è curato dal professor Fulvio Delle Donne dell’Università di Napoli Federico II, esperto della figura dell’Imperatore. Per Ciccioli, la mostra è "un’occasione per rendere omaggio a una figura straordinaria".