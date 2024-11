Lettura, scrittura e cinema: appuntamenti per i giovani

Iniziato ieri, per oltre una settimana alla biblioteca multimediale Sassi si svolgerà "Young Adults. Crescere in biblioteca con lettura scrittura cinema", un’iniziativa dedicata ai giovani (dai 14 anni) volta a "promuovere la lettura e i servizi della biblioteca attraverso una serie di appuntamenti ispirati al mondo delle serie tv, per accentuarne la forma espressiva e rendere più appetibile il contenuto alla giovane utenza" spiegano dal Comune. Domani alle 11 sarà la volta di "La Regina degli Scacchi", rivolto agli appassionati del gioco degli scacchi in collaborazione con il gruppo Scacchi Dlf di Fabriano. Sempre domani l’appuntamento con "The Art of Design" proseguirà alle 17 alla Galleria del Cinema, con l’incontro con Lorenzo Megni, co-autore della graphic novel "Pablo Neruda – Il poeta, la ragazza e l’oceano". Il 22 novembre lo scrittore Crocifisso Dentello, presenterà il suo libro "Scuola di solitudine", una storia di resilienza contro il bullismo.

"Con la seconda edizione – commenta l’assessore alla Bellezza, Maura Nataloni – diamo seguito a un’iniziativa che ha riscosso una grande partecipazione di giovani in una specifica fascia di età, che si sentono coinvolti e protagonisti in diverse discipline: letteratura, musica, cinema e teatro".