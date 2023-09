Sirolo, presentato il liquore “Elisauro”: dove trovare l’elisir digestivo

Sirolo (Ancona), 5 settembre 2023 - Nella suggestiva cornice di piazza Vittorio Veneto a Sirolo, è stato presentato al pubblico con grande entusiasmo “Elisauro”, l’elisir digestivo liquore nato dall'ingegno di due amici del posto, Sauro Angeletti ed Elis Marchetti, noto chef televisivo e proprietario del ristorante all’interno del Conero golf club. La serata è stata presentata da Cinzia Nicolini. L'evento ha visto la partecipazione di una piazza curiosa e affascinata, con il sindaco Filippo Moschella che ha gentilmente accolto i presenti, tra cui numerosi turisti affascinati dalla bellezza del luogo e dalle prelibatezze locali. L'Atim Marche ha offerto il suo prezioso sostegno, rappresentato dal presidente Marco Bruschini che si impegna a promuovere questo prodotto in tutto il mondo. “Elisauro” ha conquistato il pubblico presente grazie agli assaggi deliziosi e allo show cooking in diretta che ha catturato l'attenzione di tutti. La sua unicità risiede nel suo gusto floreale e senza tempo, che lo rende adatto a tutti, indipendentemente dall'età o dal genere. «Per chi desidera degustare questo straordinario liquore, “Elisauro” è ora disponibile presso il Ristorante Elis Marchetti, situato nel Conero Golf Club di Sirolo, in via Betellico. Lo si può trovare nelle migliori enoteche della zona – ha detto Marchetti -. Non perdete l'opportunità di sperimentare il gusto raffinato e unico di “Elisauro”. Un liquore che rappresenta la passione e la creatività dei suoi ideatori, destinato a diventare un'icona nel mondo delle bevande digestive”.