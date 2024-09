Lirica, il Bellini fuori dalla stagione: proteste

"Per la prima volta non siamo in nessun titolo della stagione lirica. Si preferisce il coro di Piacenza al lirico marchigiano Vincenzo Bellini. Per questo siamo in aula a chiedere chiarezza per il futuro". Così Andrea Reginelli, ieri, in consiglio comunale per ascoltare l’interrogazione di Antonio Grassetti (Fdi) sul tema. A rispondere è stato l’assessore alla Cultura Luca Brecciaroli che ha parlato di scelta artistica da parte della Fondazione Pergolesi Spontini. "La nostra corale è stata giudicata da una commissione artistica la quale ci avrebbe dato 3 come voto ma non sappiamo da chi sia formata la commissione – evidenzia Reginelli -. L’assessore ha risposto che i coristi di Piacenza che saranno a Jesi per una settimana vengono ospitati a spese della Fondazione risparmiando sui costumi di scena portati da una produzione di Piacenza. In pratica l’abbattimento del costo dei costumi sarebbe una delle ragioni per cui non c’è il Coro Bellini: assurdo. L’assessore leggendo una nota ha riferito come il coro di Piacenza sia uno dei cori più quotati e bravi in campo nazionale e internazionale ma facciamo presente che anche noi cantiamo a Piacenza e non solo".

sa. fe.