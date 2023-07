Lite tra nuora e suocera per questioni di soldi

Lite tra suocera e nuora per questioni di soldi: interviene la polizia. E’ sucesso nel pomeriggio di ier, verso le 18.30, quando alla centrale operativa della polizia è arrivata la seganalzione di un litigio tra due donne. Giunti sul posto, gli uomini della polizia accertavano come le due protagonsite, entrambi bengalesi, fossero nuorra e suocera. Quest’ultima riferiva agli operatori di aver avuto una discussione con la moglie del figlio per futili motivi, riconducibili verosimilmente a questioni economiche. Stando a quanto trapela, la nuora pretendeva che le fosse restituito del denaro che avrebbe dato in prestito all’altra donna. Da ciò, ne scaturiva una discussione. E giù strattoni mentre l’altra era al telefono. Ma lei continuava a negare: "Non c’è stato alcun litigio - continuava a riepetere", negando anche di aver avuto atteggiamenti aggressivi nei confronti della suocera. Gli operatori, una volta sentite entrambe le parti, accertavano anche che nessuna delle due presentava sul corpo segni riconducibili ad una eventuale lite passata alle vie di fatto, rifiutando anche l’intervento dei sanitari.