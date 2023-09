Litiga con il fidanzato e gli butta tutta la roba in strada

Litiga con il fidanzato e gli getta tutti i vestiti per la strada. E’ successo domenica notte, in via Angelini, Dopo mezzanotte una pattuglia è intervenuta lungo la via, in un parcheggio, dove hanno trovato un 37enne intento a caricare a bordo della propria auto diverse valige e vestiti che stava raccogliendo. L’uomo ha riferito agli agenti che era stata la compagna, di 30 anni, a buttargli lì dopo una lite avuta per motivi legati ad incomprensioni lavorative e di convivenza. I poliziotti hanno raggiunto l’abitazione trovando la 30enne con una vicina. Ha confermato il diverbio verbale avuto con il compagno e di aver chiamato la polizia perché lui non voleva lasciare l’appartamento, che era casa della 30enne. Lei aveva iniziato quindi a buttargli tutto di sotto. La pattuglia ha riportato la calma. L’uomo, compresa la fine della relazione, se ne è poi andato.