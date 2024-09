Lo accoltella in piazza per l’Iphone. Scatta la caccia al rapinatore in fuga

Picchiato e rapinato in piazza d’Armi dopo una rissa. Scene da far west ieri pomeriggio nel quartiere del Piano San Lazzaro quando si è scatenato il parapiglia tra un gruppo di stranieri. Un nigeriano di 24 anni è finito in pronto soccorso, accoltellato e derubato di un telefono cellulare, un iPhone, e il denaro che aveva in tasca. Ci sarebbe stato anche un secondo connazionale derubato durante lo scontro. I contorni dell’accaduto sono ancora da ricostruire ma stando alle prime notizie il 24enne sarebbe stato preso a pugni e poi ferito con una lama agli arti superiori, forse nel tentativo di difendersi ed evitare la rapina. Ad aggredirlo con violenza sarebbe stato un somalo che poi si è allontanato.

Erano da poco passate le 18 quando in piazza d’Armi si sono incrociati un gruppo di nigeriani con un gruppo di somali. Sarebbe scoppiato un litigio poi culminato con la rapina. Nella rissa è rimasto coinvolto anche un somalo, non è stato chiaro se sia il rapinatore, 29 anni, anche lui rimasto ferito. Anche se ad impugnare il coltello è stato un giovane somalo. In piazza si sono radunate diverse persone mentre volavano calci e pugni a raffica. Sono arrivate le pattuglie dei carabinieri e della polizia cercando di ricostruire quanto accaduto pochi minuti prima. Il ferimento del 24enne e del 29enne ha fatto attivare anche il 118 e due ambulanze, una della Croce Rossa e una della Croce Gialla. La Rossa ha soccorso il nigeriano che perdeva sangue, aveva ferite non profonde agli avambracci, e il volto tumefatto. La Gialla ha soccorso il somalo. Tutti e due sono stati portati in pronto soccorso a Torrette dove sono intervenute di nuovo le forze dell’ordine perché rischiavano di azzuffarsi di nuovo. I tagli del nigeriano non hanno avuto bisogno dei punti di sutura. Entrambi i feriti erano in codice di media gravità. Sono in corso indagini per ricostruire bene l’accaduto. Saranno al vaglio anche le telecamere della zona.

ma. ver.