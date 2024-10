Lo "Squalo dello Stretto" inaugura il Conero Bike. Nibali è l’ospite d’onore del nuovo store a Camerano

Ci sarà anche l’ex campione di ciclismo Vincenzo Nibali oggi all’inaugurazione del Conero Bike Store a Camerano. Non poteva mancare lo Squalo dello Stretto - prof dal 2005 al 2022 con tantissime vittorie al suo attivo tra le quali i tre grandi Giri (Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna) e compagno di squadra per varie stagioni del compianto Michele Scarponi - all’inaugurazione del negozio di vendita e assistenza biciclette che vede alla guida suo fratello Antonio (siciliano di nascita, ma ormai filottranese di adozione dove si è sposato nel 2020) che - dopo aver smesso i panni di corridore professionista - rimane sempre nel mondo delle due ruote investendo su questo nuovo punto vendita di bici e non solo che si trova sulla SS 16 Ancona Sud presso Conero Caravan. L’appuntamento per gli appassionati di biciclette e accessori per la bici è per oggi, dalle ore 16, quando tutti saranno invitati all’inaugurazione ufficiale del negozio con tanto di ospite d’onore quale Vincenzo Nibali, presente al taglio del nastro. Antonio Nibali, classe 1992, fratello minore di Vincenzo, suo compagno di squadra e capitano dal 2017 al 2022, ha corso nei professionisti dal 2015 al 2023 indossando le maglie di Nippo-Vini Fantini, Bahrain, Trek e ultima Astana, partecipando negli anni a classiche monumento come Parigi-Roubaix, Liegi e Lombardia oltre che a tre Giri d’Italia e due Vuelta di Spagna, vincendo anche una gara: la settima tappa dell’Österreich-Rundfahrt. Ora, giù di sella, ha intrapreso questo nuovo progetto nelle vesti di Store manager, mentre William Dazzani è a capo dell’assistenza per una ‘’passione da campioni’’.