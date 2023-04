Logical System: compleanno da leader

Da piccola realtà con cinque dipendenti fino a essere oggi dopo 40 anni, leader nazionale nella progettazione di software e hardware per le aziende. È Logical System nata nel 1983 a Jesi dove oggi il gruppo, 13 milioni di fatturato e 120 dipendenti, ha ancora sede. A fare gli onori di casa ieri, in occasione delle celebrazioni per i 40 anni di azienda, il presidente Filippo Moscatelli che ha accolto il governatore Francesco Acquaroli, l’assessore regionale Goffredo Brandoni, il consigliere regionale Carlo Ciccioli e il sindaco Lorenzo Fiordelmondo che si è detto "orgoglioso che la comunità possa contare su questo patrimonio d’eccellenza". Il presidente Acquaroli ha evidenziato il fatto che "a Jesi si è sviluppato un polo importante per l’informatica assieme a un’altra grande impresa (Apra, ndr) che non conoscevo. Un patrimonio che nasce da competenze, intuizioni e sacrifici fatti da chi c’era prima di noi". A Moscatelli che pungolava gli amministratori regionali sui "bandi conclusi ma non erogati alle imprese" ha replicato l’assessore Brandoni ricordando "la carenza di professionalità idonee a lavorare sui bandi europei, un punto su cui stiamo investendo".

sa. fe.