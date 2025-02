L’Okasa Falconara chiude 5 a 0 e conquista la vetta

L’Okasa Falconara conquista la vetta in serie A femminile di calcio a cinque. Pur in coabitazione con le campionesse d’Italia del Bitonto, ma la circostanza non si verificava da maggio 2022. Nel mezzo una rivoluzione tecnica e di giocatrici che ha portato, ieri, coach Giulia Domenichetti e le sue ragazze a festeggiare al termine del perentorio 5-0 rifilato al Cagliari al PalaBadiali.

La cronaca. Partita mai in discussione anche se il Cagliari è arcigno a chiudere tutti gli spazi e pronto a pungere con Queiroz. L’Okasa Falconara parte forte e sblocca il match dopo poco più di tre minuti: Balardin mette in mezzo per Elpidio, ma nel tentativo di anticiparla Vecchione devia sfortunatamente nella propria porta per l’1-0. Cagliari prova a reagire con Queiroz al 6’, ma Sestari si oppone con un grande intervento. Al 10’, Elpidio sfiora il raddoppio con un controllo e tiro al volo, ma Polloni devia in corner.

Il 2-0 arriva poco dopo: Cortés conclude dopo un lancio lungo, Polloni respinge, ma Praticò è la più lesta ad avventarsi sul pallone e ribadire in rete. Al 17’, Elpidio si invola sulla fascia, ma Polloni riesce a deviare in uscita, mantenendo il punteggio invariato fino all’intervallo. Nella ripresa, l’Okasa Falconara allunga: Isa Pereira lavora un gran pallone sulla destra e serve in mezzo Elpidio, che insacca senza esitazioni. La squadra di casa continua a spingere, con Cortés e Praticò vicine al poker.

Il 4-0 lo firma Elpidio con il Cagliari in power play mentre il pokerissimo arriva nel finale proprio con il sigillo di Cortés che chiude definitivamente il match. Venerdì prossimo le Citizens saranno di scena in quel di Molfetta con Isa Pereira squalificata, ma con il rientro di capitan Ferrara. Poi, ovviamente, la testa andrà al big match contro il Bitonto, particolarmente atteso e sentito.