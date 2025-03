Loreto, bufera in Comune. Avviso di garanzia a Pieroni per gli impianti sportivi

E’ lo stesso sindaco di Loreto Moreno Pieroni a comunicare alla cittadinanza che la Procura ha chiuso le indagini relative agli impianti sportivi per inagibilità, iniziata lo scorso anno. La contestazione è di falso in atto pubblico. "Come prevedibile e come spesso accade in questi casi ai sindaci che prendono decisioni sulla sicurezza pubblica, nei giorni scorsi sono stato raggiunto dall’informazione di garanzia. Si tratta di un atto dovuto, che vede contestato il falso in atto pubblico. Voglio comunicarlo in totale trasparenza e serenità alla cittadinanza, consapevole della bontà delle azioni intraprese da questa amministrazione, sempre fatte guardando al bene comune della collettività", dice.

L’indagine aveva preso il via a seguito della ordinanza della chiusura degli impianti sportivi (campi da calcio e tennis), avvenuta nel novembre scorso, dopo l’esposto di un consigliere di minoranza. "Sono convinto e fiducioso che la giustizia come sempre farà il suo corso e la pubblica amministrazione dimostrerà quanto necessario per l’assoluzione. Mi sono già messo a disposizione delle autorità competenti per fornire tutti i chiarimenti del caso. In questo momento quello che provo è soprattutto un grande rammarico per la nostra Loreto, già pesantemente colpita lo scorso autunno nella sua sfera sportiva, giovanile e sociale e che meriterebbe di ritornare al più presto in un clima di serenità, cosa che stiamo cercando di fare con il ripristino entro l’estate del campo sportivo Capodaglio. Purtroppo invece i nostri giovani continuano a subire le conseguenze di un’azione tanto inutile quanto improvvida, arrivata a gamba tesa su una situazione che stavamo gestendo".

Una tegola che non dovrebbe impedire a Pieroni di candidarsi alle regionali: una scelta che avverrà nelle prossime settimane.