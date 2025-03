Loreto, iniziative per il Giubileo: in arrivo pellegrini da tutto il mondo

Il Giubileo è nel pieno e Loreto sta organizzando eventi che già richiamano pellegrini da tutto il mondo. "Abbiamo partecipato al Giubileo della Prelatura – comunica il sindaco Moreno Pieroni -. Guidati dall’arcivescovo Fabio Dal Cin, che ringrazio per aver creato questa opportunità, e insieme a 100 lauretani, abbiamo vissuto un toccante momento di incontro con il cardinale Angelo Comastri e con monsignor Giovanni Tonucci, entrambi arcivescovi emeriti di Loreto e sempre cari alla nostra città. È stata una giornata di profonda spiritualità e comunione, che ha rafforzato il legame tra Loreto e il cuore della cristianità, in questo anno giubilare. Il Giubileo è un’occasione preziosa per riscoprire la nostra fede e rinnovare l’impegno delle città di fede, come la nostra, nel custodire e tramandare il valore della spiritualità e dell’accoglienza".

Si è poi svolta la giornata di spiritualità per i sacerdoti e religiosi della Marche: guidati da monsignor Andrea Andreozzi, vescovo di Fano e presidente della commissione presbiterale, in 300 hanno terminato una giornata vivendo la preghiera giubilare. La lunga processione iniziata dalla piazza antistante il Santuario con la croce giubilare si è conclusa con un momento di silenzio personale nella basilica della Santa Casa.