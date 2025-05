L’ultima serata all’Hemingway

E’ arrivato l’ultimo sabato di Hemingway Café Jesi, il noto locale del centro che sarà ceduto dagli attuali proprietari Davide Zannotti e da sua moglie Cristiana dopo anni di lavoro e soddisfazioni. Sarà una lunga giornata che inizierà alle 21 con la finale di Champions League Inter-Psg trasmessa su un grande schermo posizionato sulla pedana del locale. Poi dalle 23.30 festa finale con attesi tanti amici e ospiti per gli ultimi saluti all’attuale gestione. In consolle non poteva mancare il mitico dj Fabio Pelosi, noto per i suoi trascorsi nelle più importanti discoteche romagnole e the King degli anni d’oro della movida a Jesi.

Attesi nella notte anche Cristiano Massaccesi primo proprietario dell’Hemingway e i futuri proprietari per festeggiare tutti quanti insieme la fine dell’emozionante ciclo di 13 anni vissuto da Davide e Cristiana che a partite dal primo di giugno lasceranno per spostarsi da loro figlio Antonio Zannotti Chef e titolare della Trattoria della Fortuna in Piazza delle Monnighette.