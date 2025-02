Lupi in città, i carabinieri forestali pronti ai pattugliamenti notturni

Avvisamenti del lupo a Jesi, "da parte dei carabinieri forestali è stato assicurato l’impegno a un pattugliamento, anche notturno, per assicurare maggiore sicurezza nella cittadinanza e per un puntuale monitoraggio della presenza dell’animale".

Lo ha fatto sapere il Comune, ieri, dopo un incontro in municipio tra il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, l’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei e i carabinieri forestali. Per l’amministrazione, "un confronto utile per un aggiornamento delle azioni che si stanno mettendo in campo, anche con l’ausilio della Polizia provinciale e della Polizia locale, tenendo informata la Prefettura".

Un altro passo, quello dei pattugliamenti notturni, che segue i sopralluoghi nella zona del fosso di via XX Luglio per attuare interventi sulle aree incolte per poter dissuadere il lupo dal frequentarle. Sindaco e assessore hanno ringraziato "i carabinieri forestali per il prezioso supporto, ribadendo l’attenzione per una questione che sta creando legittima preoccupazione in città e assicurando l’attivazione di tutti quegli interventi utili volti ad allontanare il lupo dal centro abitato".