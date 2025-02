Lupo, il Comune chiede alla Regione un incontro con gli esperti tecnici

Lupo a Jesi. Il Comune, "per non lasciare nulla di intentato", ha "provveduto a chiedere un incontro con i tecnici della Regione, per conoscere eventuali altre strade da seguire". Parole dell’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei.

Intanto si progettano pulizie e lavori, dopo un secondo sopralluogo effettuato lunedì mattina sotto il fosso di via XX luglio. "Il primo è avvenuto la scorsa settimana assieme al Consorzio di Bonifica – ha detto –. Oltre ai tecnici del Comune, anche il Nucleo ambiente della Polizia locale ed il comandante della Polizia provinciale Pierfrancesco Gambelli, che ci ha mostrato immagini di foto-trappole piazzate dal suo team in svariate aree incolte della nostra città, che stanno perimetrando movimenti e abitudini del lupo (a quanto pare è sempre lo stesso).

Ci ha spiegato come intervenire sulle aree incolte per poter dissuadere il lupo dal frequentarle, ma ci ha anche ribadito l’impossibilità al momento di qualunque altra soluzione". Le segnalazioni si stanno moltiplicando, le autorità sono impegnate a trovare rimedi. Tesei, inoltre, ha spiegato che "approfitteremo di questi lavori per risistemare buona parte del parco Daniela Cesarini, rendendolo nuovamente accessibile e praticabile".