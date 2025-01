"L’Usignolo" del Teatro di Carta apre la stagione dedicata ai ragazzi

E’ lo spettacolo ‘L’Usignolo’ del Teatro di Carta ad aprire la seconda parte della stagione di teatro per ragazzi realizzata dal Teatro Giovani Teatro Pirata - TGTP.

Domani (ore 17) al Teatro Giacconi di Chiaravalle si potrà vedere questo lavoro ispirato al racconto di Andersen. Tra le mille attrattive dei giardini imperiali ce n’è una impareggiabile: il canto dell’usignolo, tanto soave da sciogliere le lacrime dell’Imperatore.

Presto però l’usignolo viene sostituito da un uccellino meccanico. Ma sarà proprio il suo canto a salvare il Sovrano, ammalatosi gravemente dopo la rottura dell’usignolo meccanico. E’ un invito a non liberarsi con troppa disinvoltura del passato.

La stagione proseguirà il 19 gennaio al Teatro Pergolesi di Jesi dove è in programma lo ‘Schiaccianoci Swing’ della Bottega degli Apocrifi (foto).

Due gli spettacoli, invece, in programma il 26: ‘Trame su misura Vol II’ di Giallo Mare Minimal Teatro all’Auditorium San Rocco di Senigallia e ‘Robin Hood’ di Armamaxa Teatro / TGTP nella Sala Polivalente di Castelbellino.

Anche per gli appuntamenti del cattellone di febbraio e marzo ogni data proporrà due spettacoli: il 2 ‘Legami’ del TGTP al Goldoni di Corinaldo e ‘Supereroi da commedia’ di Lagru Ragazzi al Mariani di Santa Maria Nuova; il 9 ‘Cinderella Vampirella’ del TGTP al Teatro la Vittoria di Ostra e ‘Sottovoce’ di Terrammare Teatro al Sentino di Sassoferrato; il 16 ‘Bella bellissima’ di Accademia Perduta Romagna Teatri alla Fenice di Senigallia e ‘Il cane infernale’ di Teatro Medico Ipnotico al Concordia di Cupramontana; il 23 ‘L’omino del pane e l’omino della mela’ dei Fratelli Caproni al Pergolesi di Jesi e ‘Soqquadro’ del Teatro del Piccione in programma al Misa di Arcevia.

A marzo il Teatro Giovani Teatro Pirata proporrà tre lavori: ‘Il mondo di Oscar’ alla Casa Avis di Jesi e ‘Storie con le gambe per orecchie in partenza’ all’Auditorium San Rocco di Senigallia (il 9) e ‘Luna e zenzero’ al Comunale di Montecarotto il 16, giorni in cui andrà in scena anche ‘La favola di Peter’ di Principio Attivo Teatro a Corinaldo.

Il 23 spazio a Teatro Gioco Vita con ‘Il più furbo’ al Gentile di Fabriano e a L’abile Teatro con ‘Mago per svago’ a Chiaravalle. Si chiude il 30 al Teatro Palestra di Serra San Quirico con ‘Tre Sagome’ del Teatro all’improvviso.