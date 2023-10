"Ma quei numeri sono riservati"

"Non è possibile che dal Cup abbiano dato ad un utente il numero diretto di un’unità operativa per prenotare una Tac. Quel numero è a disposizione dei medici di medicina generale ma solo per le urgenze". Così l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini sul caso segnalato dal Carlino. "Le liste di attesa per prestazioni a 10 giorni come indicato nell’impegnativa con la lettera B, breve – spiega Saltamartini – ad oggi vengono soddisfatte al 96 per cento dei casi. Quelle urgenti, U, a 3 giorni al 92 per cento dei casi. Stiamo lavorando per questo e la situazione è migliorata". Sulle prestazioni programmabili ‘P’ da effettuare entro 120 giorni non vengono rese note statistiche ma, assicura l’assessore regionale "chi ha la ‘P’ sull’impegnativa viene preso in carico dal sistema e viene richiamato per concordare la prestazione" assicura l’assessore Saltamartini. Ma allora chi si sente dire dal Cup: ‘Ci dispiace il sistema non ci dà posti disponibili in tutta la regione, riprovi prossimamente’?. "Dovrebbero essere presi in carico. Io ho messo a disposizione anche il mio numero di cellulare per affrontare e risolvere le criticità. E sono disponibile in un’ottica costruttiva".