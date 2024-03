Mahmood al top nelle classifiche

È Tuta gold di Mahmood la canzone più ascoltata di Sanremo 2024. Nelle classifiche italiane di Spotify la vincitrice Angelina Mango si posiziona soltanto al quarto posto, superata dal rapper milanese, che al Festival è arrivato sesto. Oltre a raggiungere il primato nazionale, Tuta gold si è inserita nella top 50 global dei brani più ascoltati su Spotify, classificandosi al ventisettesimo posto. A poche settimane dalla conclusione della 74ª edizione del Festival della canzone italiana sembra che il vero vincitore sia proprio Mahmood, che in questo modo bissa il successo già toccato con l’altra hit del 2019, intitolata Soldi. La canzone Tuta gold è diventata molto popolare anche su molte piattaforme social come Tik Tok, dove è stato creato un vero e proprio balletto: una combinazione, quella tra musica e coreografie inventate da utenti non per forza famosi, che ormai è la chiave per ottenere centinaia di migliaia di visualizzazioni. In conclusione, è innegabile che il Festival di Sanremo abbia avuto, specie in passato, un impatto significativo sul mercato discografico italiano. Ma oggi, ne è la prova Mahmood, anche se non si raggiunge il terzo posto, non vuol dire che non si possa ottenere lo stesso un grande successo. E questo accade anche grazie al cambiamento portato da piattaforme come Spotify, nelle quali sono presenti molte canzoni italiane che si stanno affermando anche fuori dal nostro Paese.

Matilda Rossetti

e Irene Tarsi, classe III D