Malore appena entra in acqua: muore a 82 anni alla Spiaggiola

Nuotava quando, all’improvviso, un malore lo ha colpito mentre si trovava ancora in acqua. Un arresto cardiaco che non ha lasciato scampo ad un 82enne, in vacanza con la famiglia alla Spiaggiola, non molto lontano dal porto. Il turista, si tratta di un uomo residente a Bologna, Bruno Filetti, ex presidente della Camera di Commercio e Ascom del capoluogo emiliano, è morto nonostante la task forze di soccorsi. In spiaggia infatti si trovavano in quel momento un medico e due volontari della Croce Gialla, non erano in servizio ma si godevano come tutti una giornata al mare, che a quelm punto hanno iniziato subito a fargli la rianimazione cardiopolmonare.

Erano da poco passate le 13 di ieri quando il bagnante, che era al mare con la moglie, si è alzato da sotto il suo ombrellone per andare a rinfrescarsi un po’. Giunto in acqua avrebbe dato due o tre bracciate sentendosi poi male. Il litorale era pieno di bagnanti a quell’ora, il sole e la temperatura calda ha riempito la spiaggia ieri dove molte persone hanno assistito in diretta al dramma, compresa la moglie della vittima che non ha potuto fare nulla per salvare il marito. L’uomo è stato portato sul bagnasciuga dal bagnino, ormai privo di sensi, e sia il medico presente in spiaggia che i due volontari, vicini di ombrellone dell’82enne, lo hanno massaggiato per diverso tempo in attesa che arrivasse il 118. Inutile anche il defibrillatore.

Da Torrette era partita anche l’eliambulanza, viste le gravissime condizioni dell’82enne il cui cuore non ha più ripreso a battere, ma il mezzo non è nemmeno atterrato. Dal porticciolo di Numana è partita anche l’idroambulanza della Croce Rossa, con il personale sanitario a bordo, ma anche il loro arrivo non è servito a far riprendere il bagnate per il quale è stata accertata la morte. Il bolognese era a Numana in vacanza, dove viene tutti gli anni. La Riviera del Conero era una tappa fissa ormai da tempo per tutta la sua famiglia segnata ora dal dramma. La salma è stata poi portava via dalla spiaggia a disposizione dell’autorità giudiziaria prima della restituzione ai familiari. In spiaggia è stata data assistenza anche alla consorte, scioccata da quanto stava avvenendo sotto i suoi occhi. Sempre la Croce Rossa è poi intervenuta per un 37enne di Reggio Emilia caduto mentre faceva un tuffo dal Molo alla Spiaggia Urbani. Ha riportato un trauma cranico ed è stato portato a Torrette con l’eliambulanza.