Malore in acqua nella piscina. Rianimata una 68enne: è grave

Cronaca
CronacaMalore in acqua nella piscina. Rianimata una 68enne: è grave
14 ago 2025
SILVIA SANTINI
Cronaca
Paura nel parco acquatico di Osimo dove il pronto intervento del personale ha evitato il peggio.

E’ stata sfiorata la tragedia ieri mattina nella piscina di un parco acquatico di Osimo. Una donna si è sentita male. Ha accusato un malore ed è stata rianimata sul posto, immediatamente. Il personale della struttura infatti è sceso subito in campo per salvarla.

La signora ha ripreso conoscenza poco dopo. Si tratta di una 68enne del posto che si trovava in acqua quando si è sentita male. E’ svenuta e sarebbe annegata se non avessero visto e capito subito quello che stava accadendo sotto i loro occhi. Era già andata in arresto cardiaco.

Il personale si è accorto subito di quello che stava accadendo. Sono state attivate le procedure di soccorso con il defibrillatore in dotazione alla struttura. Poi sono arrivati i soccorsi da fuori che nel frattempo sono stati allertati.

La centrale operativa di Ancona soccorso ha inviato sul posto l’ambulanza e anche l’automedica. La donna si è ripresa nel frattempo mentre il personale medico e sanitario hanno continuato le manovre.

Quando è stata stabilizzata, la 68enne stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Tanta la paura in piscina tra tutti coloro che hanno assistito alla scena che si è parata sotto i loro occhi. Non è chiaro se la donna soffrisse già di problemi di cuore ma non c’è stato tempo da perdere e la macchina dei soccorsi si è messa in moto nel miglior modo possibile per scongiurare quella che poteva tramutarsi in un fatto gravissimo.

