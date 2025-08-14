Malore in acqua nella piscina. Rianimata una 68enne: è grave

E’ stata sfiorata la tragedia ieri mattina nella piscina di un parco acquatico di Osimo. Una donna si è sentita male. Ha accusato un malore ed è stata rianimata sul posto, immediatamente. Il personale della struttura infatti è sceso subito in campo per salvarla.

La signora ha ripreso conoscenza poco dopo. Si tratta di una 68enne del posto che si trovava in acqua quando si è sentita male. E’ svenuta e sarebbe annegata se non avessero visto e capito subito quello che stava accadendo sotto i loro occhi. Era già andata in arresto cardiaco.

Il personale si è accorto subito di quello che stava accadendo. Sono state attivate le procedure di soccorso con il defibrillatore in dotazione alla struttura. Poi sono arrivati i soccorsi da fuori che nel frattempo sono stati allertati.

La centrale operativa di Ancona soccorso ha inviato sul posto l’ambulanza e anche l’automedica. La donna si è ripresa nel frattempo mentre il personale medico e sanitario hanno continuato le manovre.

Quando è stata stabilizzata, la 68enne stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Tanta la paura in piscina tra tutti coloro che hanno assistito alla scena che si è parata sotto i loro occhi. Non è chiaro se la donna soffrisse già di problemi di cuore ma non c’è stato tempo da perdere e la macchina dei soccorsi si è messa in moto nel miglior modo possibile per scongiurare quella che poteva tramutarsi in un fatto gravissimo.