Maltempo, problemi nei sottopassi

Pioggia e mareggiate, revocato il divieto di balneazione. È durato 48 ore il divieto di balneazione emanato lunedì, nel tratto compreso tra ‘molo sud, tratto compreso tra il Porto della Rovere e i bagni n°46, Hotel Atlantic e il tratto compreso tra i bagni n°126 e il confine con il Comune di Montemarciano. È tornato idoneo alla balneazione tutto il tratto di costa di competenza comunale, escluse le zone in corrispondenza del Porto e della foce del Fiume Cesano per le quali vige il divieto permanente di balneazione. La stagione non è ancora terminata e sono molte le strutture che in questi giorni hanno come ospiti alcuni gruppi e famiglie. Già da questa settimana si è avvertito il calo di presenze, ma già dalla prossima settimana sono diverse le strutture che abbasseranno le serrande fino all’estate 2025.

Ieri la pioggia è caduta per tutta la giornata: alle 14 il sottopasso di via Bixio era allagato: impossibile da attraversare in auto o a piedi. Le auto in transito sul lungomare hanno optato per il sottopasso di via Zanella, regolarmente transitabile come quello di via Goldoni. Gli agenti della Municipale hanno provveduto a transennare l’ingresso del sottopasso per evitare che le auto restino bloccate. Allagato anche l’ultimo tratto di viale Anita Garibaldi e alcune strade del quartiere Cesanella.