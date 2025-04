“Mamma e bimba aggredite dai genitori della squadra avversaria”

Ancona, 28 aprile 20265 – Mamma e figlia aggredite dai genitori della squadra avversaria dopo un’accesa discussione in campo per una partita di pallavolo femminile.

E’ quanto denuncia l’US Pallavolo Senigallia con un post sulla sua pagina ufficiale Facebook. Il fatto sarebbe accaduto nella mattinata di ieri nel palasport di Campo Baorio, dove si giocava una partita del campionato under 13 femminile.

"Indegna gazzarra al Boario. Un gruppo dirigente di una under 13 ospite (under 13!) a cui è stato instillato l’insalubre culto della vittoria ad ogni costo, non è stato capace di accettare una sconfitta sul campo ed ha inscenato (con insulti ad arbitro e genitori) una protesta gratuita e aggressiva – scrive la società senigalliese – Il tutto nonostante una corretta partita dai contenuti agonistici elevati. Al termine della partita, fuori della palestra, un gruppo di genitori ha accerchiato l’auto di una mamma di una nostra giocatrice impedendole di partire subito e proferendo ingiurie e sinistri avvertimenti turbando profondamente madre e figlia dodicenne. La società sta cercando di ricostruire l’evento e individuare i responsabili per procedere penalmente. Una giornata di miseria umana e sportiva”.

"La nostra società, l’US Pallavolo Senigallia, è differente”, chiude la nota del club neroazzurro la cui prima squadra milita in serie C femminile da ormai diverse stagioni. Ora si attendono sviluppi.