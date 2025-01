"Mancano i punti di aggregazione"

"Nelle frazioni oggi mancano dei punti di aggregazione per i cittadini e qualche servizio in più non solo per gli anziani ma anche per i giovani - dice Patriza Veroli, presidente dell’associazione Anti Degrado - che hanno bisogno di un loro spazio. Dal punto di vista dei trasporti, per spostarsi, il problema non c’è, i mezzi pubblici ci sono. Una mia idea che vorrei poter realizzare è creare un bus navetta che colleghi gli anziani residenti ai cimiteri delle frazioni perché per qualcuno raggiungerli è un problema. Ci vorrebbe un servizio dedicato. Per il resto chi abita nei borghi chiede la manutenzione continua delle strade per non rimanere isolati in caso di maltempo".