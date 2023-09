Mancata precedenza. Schianto all’incrocio

Una mancata precedenza e due vetture si scontrano tra loro. Il bilancio è di due feriti, una donna di 53 anni e un uomo di 32 anni. L’incidente si è verificato giovedì sera, a Torrette, all’incrocio tra via Conca e via Esino. Erano da poco passate le 23 quando in strada si sono sentiti i freni stridere sull’asfalto e poi un botto con il rumore delle lamiere. Due auto, una proveniva da via Conca e l’altra da via Esino, si sono scontrate. Una delle due non avrebbe osservato la precedenza da dare all’altra, in prossimità dell’incrocio semaforico. Una vettura è finita contro il guardrail, accartocciandosi sulla parte anteriore. L’altra gli è arrivata subito dietro, urtandolo di nuovo e fermandosi poco dietro. Anche questa aveva la carrozzeria distrutta. Sul posto si sono poi sentite le sirene dei primi soccorritori, l’automedica del 118 e una ambulanza della Croce Rossa. I sanitari si sono occupati dei due feriti, che avevano dolore al collo e alla schiena, per il colpo di frusta, mentre sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza entrambi i mezzi. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri che hanno poi raggiunto i feriti in ospedale per sottoporli anche al test dell’alcol.