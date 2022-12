"Manutentori e orlatrici, ecco i più ricercati"

Adecco cerca talenti nella nostra regione. Offre contratti a tempo indeterminato, formazione continua, costante contatto con le imprese del territorio alle quali è in grado di proporre varie tipologie di contratti con lavoratori specializzati nei settori più richiesti sul mercato. Abbiamo chiesto a Tania Danti, Head of Operations Marche di Adecco, prima agenzia per il lavoro in Italia che svolge attività di intermediazione tra domanda e offerta, quali siano le competenze professionali più richieste nella nostra provincia. Quali i profili più ricercati dalle aziende e le attività di formazione, chiamate "academy" intraprese in questi mesi. "Abbiamo solo ad Ancona una media di 250 candidati colloquiati ogni mese – sottolinea Danti – 330 le aziende nostre clienti e ad oggi abbiamo 523 persone assunte con contratti a tempo indeterminato, di cui 170 nella provincia di Ancona. Trenta sono invece i contratti di apprendistato in essere, cresciuti del 26% nell’ultimo anno".

Proprio l’apprendistato è una delle tipologie di contratto su cui Adecco, in sinergia con gli imprenditori, punta maggiormente per il target di giovani dai 18 ai 29 anni. Si chiama "staff leasing" e rappresenta una forma di flessibilità occupazionale di medio-lungo periodo; uno strumento di organizzazione e gestione del personale attraverso un modello d’integrazione tra azienda utilizzatrice e agenzia per il lavoro, che è al contempo titolare del contratto commerciale con il cliente e del rapporto di lavoro con il lavoratore. In pratica Adecco assume il lavoratore a tempo indeterminato e questi viene inviato in missione presso l’impresa utilizzatrice. Dal canto suo il lavoratore è al sicuro, perchè assunto a tempo indeterminato dall’agenzia che si preoccuperà di fornirgli le migliori opportunità di impiego presso i propri clienti. "Tra gli aspetti più interessanti di questa modalità ci sono la formazione continua personalizzata – spiega Danti – tutele esclusive sia per le aziende che per i lavoratori tramite politiche di welfare dedicate. In Adecco abbiamo un team dedicato, 44 persone nelle filiali marchigiane, che segue sia l’azienda che il lavoratore nelle assunzioni a tempo indeterminato". Sono le Academy a formare i futuri collaboratori con le competenze tecniche e strategiche necessarie richieste dalle aziende. "Gli imprenditori marchigiani hanno colto l’opportunità di costruire insieme questi percorsi – sottolinea la manager – su figure sempre più specialistiche e specializzate. Abbiamo aperto l’anno con un’Academy dedicata alla zona Marche Nord per le figure di manutentore, magazziniere e orlatrici per il settore calzaturiero, e nel 2023 ne abbiamo già altre 4 in programmazione. Altre figure ricercate sono gli sviluppatori informatici per importanti aziende di Jesi e Fabriano. Siamo anche soci della Fondazione Its Marche Academy. L’identikit del lavoratore che collabora con noi è un diplomato tecnico, il 60% sono uomini e il 40% donne".

Consultando il portale Adecco nella nostra provincia sono 80 al momento le offerte di lavoro pubblicate. E la differenza oggi oltre alle competenze specifiche le fanno anche le cosiddette "life skills", le competenze trasversali, in primis flessibilità soprattutto mentale e capacità di adattamento anche nel lavorare in un ambiente intergenerazionale.

Ilaria Traditi