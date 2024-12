Maxi multa a un kebab cittadino. Riscontrata un’igiene precaria

Nei giorni scorsi Nas e polizia hanno effettuato un blitz in una nota kebaberia della città dove hanno riscontrato una serie di irregolarità. Gli agenti del Commissariato di Senigallia coordinati dal vice questore Mabj Bosco, hanno elevato nei confronti dell’esercizio commerciale sanzioni per un totale di 7 mila euro.

Durante l’operazione sono stati sequestrati 12 chili di semilavorati a base di farina privi di rintracciabilità: sono state infatti riscontrate carenze igieniche e omessa attuazione delle procedure Haccp, inoltre l’esercente è stato sanzionato per occupazione di suolo abusivo , omessa esposizione del cartello di divieto di fumo all’interno del locale di vendita, omessa esposizione dei prezzi di bibite e panini, oltre alla mancata esposizione al pubblico degli orari di apertura e chiusura dell’esercizio.

Nel corso dei controlli inoltre emergeva che una parte dell’esercizio commerciale era stata destinata a dormitorio per due stranieri. Sono in corso accertamenti per la valutazione dell’idoneità dell’alloggio e per la regolarità delle pratiche amministrative.

Nelle scorse settimane a finire nel mirino dei controlli erano stati due laboratori, entrambi gestiti da cinesi, dove erano state riscontrate, anche in quel caso, numerose irregolarità e aree destinati a dormitorio dove gli operai, tra cui alcuni non in regola, si riposavano tra un turno di lavoro e l’altro.

si. sa.