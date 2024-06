Maxi rissa in discoteca, raffica di denunce

Botte da orbi in discoteca, un ragazzo si rompe una gamba, un altro subisce un trauma facciale: il commissariato fabrianese identifica e denuncia sei giovani tra 25 e 30 anni, del posto, per rissa aggravata. Il fatto di riferimento risale a una notte di maggio, durante la quale numerosi giovani hanno raggiunto un locale cittadino di intrattenimento. A un certo punto della serata, per motivi ancora tutti da chiarire ma apparentemente connotati da futilità, è scoppiato tra due ragazzi un diverbio, poi trasformatosi in un litigio animato, probabilmente complice l’abuso di alcol da parte di alcuni o gran parte dei coinvolti. La folla dei ragazzi presenti in quella parte della discoteca ha iniziato ad aprirsi lasciando spazio ai due contendenti, che nel frattempo sono stati progressivamente spalleggiati dai rispettivi amici. Come purtroppo accade spesso, la situazione è presto degenerata: dai primi spintoni, i due contendenti e i rispettivi amici sono passati agli schiaffi, ai pugni e anche ai calci. Una furia incedibile. In diversi sono caduti a terra e continuavano a prendersi a calci e pugni. A quel punto, accortosi di quanto stava accadendo, è intervenuto il personale di sala della struttura per dividere i contendenti. Non senza fatica i ragazzi sono stati separati e allontanati. Uno di questi, in particolare, accusando forti dolori, si è recato al pronto soccorso. Dopo i primi esami, gli è stata diagnosticata una lesione ossea a una gamba con conseguente medicazione e immobilizzazione: i sanitari hanno quindi formulato una prognosi iniziale di trenta giorni, salvo complicazioni. Anche un secondo giovane è ricorso alle cure dei sanitari per un trauma facciale con degli esiti da definire. Le indagini dei poliziotti fabrianesi, scaturite dalla denuncia da parte di uno dei coinvolti nella rissa, hanno visto acquisire nell’immediatezza diverse dichiarazioni dei testimoni. La ricostruzione è stata completata dalle immagini dell’impianto di sorveglianza del locale. Al termine, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria tre giovani fabrianesi (di età compresa tra 25 e 30 anni) e tre giovani provenienti da diverse località della Vallesina, della stessa fascia di età degli altri. Dovranno rispondere di rissa aggravata dalle lesioni riportate da due dei contendenti. Nelle prossime ore la posizione di tutti i giovani denunciati sarà poi vagliata dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, per la eventuale applicazione di specifiche misure per la prevenzione.