Meccano, nuovi soci: entrano i cinesi

Tenuta del fatturato a 3,6 milioni di euro, in linea con l’anno precedente, aumento del numero annuo dei clienti che supera quota 1.000, costante incremento della posizione finanziaria netta e ingresso di 24 nuovi soci. Questi i principali indicatori di bilancio 2024 approvato dall’assemblea degli azionisti di Meccano Spa.

Con oltre 100 azionisti, Meccano consolida la propria identità di hub dell’innovazione, al servizio delle imprese e dei territori. Tra i nuovi ingressi figurano: Ac&E, Andreani Tributi, Angelantoni Test Technologies, Assiper, Banco Marchigiano, Bioaesis, Confimi Industria, Diasen, Fondazione CR Jesi, Iselqui, Itc, Laboratorio delle Idee, Metisoft, Monica Depau partner Azimut, Nebula, Next, Paluello Bilanciai, Partner, Pavi, Roberto Martarelli partner Azimut, Scientifica V.C., Tecnoquality Cna, Università degli Studi di Macerata e la cinese Zhejiang Sidalano Technology Co. Ltd.

Il presidente Gaetano Casalaina ha illustrato le prospettive per il 2025, indicando un fatturato atteso vicino ai 4 milioni di euro, grazie a nuovi investimenti in laboratori e all’implementazione di processi aziendali più efficienti.

"Siamo un’azienda - ha detto - che offre servizi di innovazione, ricerca e sviluppo, formazione specialistica. Dobbiamo essere pronti a supportare il territorio con soluzioni capaci di rendere le imprese sempre più competitive in un mercato che evolve rapidamente". Per quel che riguarda gli ingressi, la direttrice Letizia Urbani li ha definiti "strategici", perché "ci consentono di offrire servizi sempre più personalizzati in un mercato che non accetta più soluzioni standard". Infine, il presidente Casalaina ha annunciato l’estensione della possibilità di sottoscrivere l’aumento di capitale per i prossimi tre anni, offrendo alle numerose realtà interessate l’opportunità di entrare nella compagine sociale.