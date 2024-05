Memorial Rossi con 600 atleti

Grande successo per la seconda edizione del Memorial Sergio Rossi, svoltasi al pattinodromo delle Saline. Nel ricordo di uno dei primi, e più grandi, campioni del pattinaggio italiano, più volte campione del mondo e scomparso a 83 anni nel 2021, a Senigallia si sono ritrovati quasi 600 atleti di tutte le categorie, dalle giovanili al senior, con presenze anche dall’estero. A organizzare il Luna Sports Academy di Senigallia che ha fatto anche incetta di medaglie con in particolare le vittorie dei suoi due atleti più in vista nelle ultime stagioni, Alessio Piergigli e Alice Sorcionovo: a premiare anche il presidente del Coni Marche Fabio Luna. Una seconda edizione che ha migliorato i numeri dello scorso anno confermandosi un appuntamento di rilevanza internazionale.