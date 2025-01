Mercato delle Erbe, si sistema la facciata in stile Liberty. Al vaglio gli spostamenti per risanare i singoli box fissi

Quella del Mercato delle Erbe appare "l’opera regina" tra i cantieri dorici. Perché mentre s’interviene per riqualificare la "piazza coperta", le attività mercatali proseguono. I lavori, dal costo di 5.869.820 euro, sono partiti l’8 gennaio 2024 e toccano il 15,88 per cento. Lo scorso 10 ottobre, il mercato (chiuso solo due giorni) è stato trasferito al primo piano (riaperto dopo anni) per accogliere gli operatori agricoli e ittici e realizzare, così, gli interventi al primo terra. In corso le opere delle nuove linee di scarico, gli allacci per l’implementazione delle linee elettrica e idrica, le predisposizioni per i nuovi corpi di alloggio delle pescherie e le finiture dei locali sotto-strada lato via Magenta. Al vaglio gli spostamenti per risanare i singoli box fissi al pianterreno. In corso d’opera i lavori nella struttura esterna in acciaio e ghisa stile Liberty. Dopo le prove di lavorazione per la sabbiatura della struttura in acciaio – in accordo con la Soprintendenza –, la proposta prevede l’uso combinato di due tecniche complementari come criosabbiatura e sabbiatura a laser con un trattamento finale. Per i vetri retinati di facciata si intende procedere alla sostituzione con vetro retinato stampato.