Mignemi profilo giusto per l’Ancona. Lupo suggestione, Maniero in calo. Entro la settimana tutta la verità

Niente incontro con il futuro diesse, almeno nella giornata di ieri. Ieri, infatti, l’amministratore delegato biancorosso Roberta Nocelli s’è recata a Coverciano dove il 20 e il 21 maggio al centro tecnico federale era in programma l’ultimo degli incontri di aggiornamento previsti dal sistema delle licenze nazionali e organizzati per la stagione 2023/24 dalla commissione dirigenti e collaboratori sportivi. Ieri, appunto, l’appuntamento dedicato ai dirigenti di società di serie C che ha impegnato i partecipanti mattina e pomeriggio su diversi temi legali, finanziari e relativi ai tesseramenti. Da oggi, dunque, in via Schiavoni si tornerà a parlare anche e soprattutto di nuovo direttore sportivo. Nelle scorse settimane sono stati fatti tanti nomi, da quello di Massimo Taibi, poi approdato alla Pistoiese, a quello di Andrea Maniero, ex Rimini che però non corrisponderebbe al profilo cercato dalla società biancorossa, come pure quello di Paolo Giovannini, ex Arezzo, che però dovrebbe accasarsi a Livorno, ma anche quello di Josè Cianni, noto per essere il direttore sportivo della Recanatese quanto per essere un produttore di farina di grillo nel Maceratese, altro nome che però sembrerebbe distante dall’Ancona. Resterebbero dunque i profili di Armando Ortoli, ex Spal e già in ballottaggio con Micciola ai tempi di Matelica, forse solo per questo accostato all’Ancona, quello di Fabio Lupo, indimenticato dorico e forse anche per questa ragione più una suggestione che una concreta possibilità, e altri nomi come quello di Umberto Quistelli, dirigente che però non risulta che l’Ancona abbia cercato. A tutti questi si aggiunge il nome di Davide Mignemi, attuale direttore del Gubbio, società con cui ha lavorato molto bene e che il presidente dei rossoblù Notari vorrebbe trattenere in Umbria. Mignemi, tra l’altro, ha trascorso un breve periodo di vacanza in Sicilia, la sua terra, proprio come Boscaglia, ma non basta questa coincidenza per trarre la conclusione che possa essere lui il prossimo ds. Finora solo una ridda di nomi, insomma, tra i quali non sembra ci sia ancora quello giusto, quello che risponde in tutto e per tutto all’identikit tracciato dall’amministratore delegato, quello che invece dovrebbero già conoscere sia il presidente Tiong sia Roberta Nocelli che nei prossimi giorni, appunto, dovrà sedersi al tavolo con il futuro diesse per parlare con lui e capire se sarà la persona giusta cui affidare l’incarico. E’ il momento di transizione tra una stagione e l’altra, diverse squadre sono ancora impegnate nei playoff, il valzer delle panchine procede di pari passo con quelle degli incarichi dirigenziali, è di ieri la notizia che la Juventus ha salutato il direttore sportivo Giovanni Manna che s’è occupato di settore giovanile e di Next Generation e che approda al Napoli, mentre il Pescara cerca di confermare Daniele Delli Carri, la Spal prova a virare verso Giuseppe Magalini, la Lucchese sembrerebbe intenzionata a fare… senza. In questo panorama in divenire, a giorni toccherà anche all’Ancona rendere noto il nome del nuovo direttore sportivo, colui che dovrà lavorare in perfetta sintonia con il presidente Tiong e godere della piena fiducia dello stesso e di tutto il consiglio d’amministrazione e che, soprattutto, dovrà lavorare in armonia e unione d’intenti con Roberto Boscaglia, la cui conferma del contratto dovrebbe arrivare anch’essa a breve giro. Poi i due metteranno mano alla squadra che, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe vedere confermati una decina di giocatori tra quelli che hanno da poco concluso la stagione. Il tutto per dare a Boscaglia un organico il più completo possibile sin dal ritiro che dovrebbe svolgersi a Cingoli, proprio come lo scorso anno. Giuseppe Poli