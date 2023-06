Minacciata con una pistola in piazza Pertini: è caccia all’uomo

Aveva appena parcheggiato quando un uomo le ha puntato una pistola in faccia. "Portami in stazione subito" le avrebbe detto. La donna, 47 anni, è rimasta un attimo paralizzata poi è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto. Era sconvolta quando è arrivata la polizia e una ambulanza della Croce Gialla. Il fatto è successo sabato notte, attorno alle 2. A quell‘ora la donna rientrava a casa e aveva appena parcheggiato in piazza Pertini, all‘angolo con via Marsala. E‘ stato in quel momento che è arrivato l‘uomo armato. Agli agenti ha descritto tutto nei minimi dettagli e sono iniziate le ricerche. Sono in corso le indagini. Le telecamere della piazza potrebbero aver ripreso tutto.

Intanto è ricoverato in Rianimazione, all’ospedale di Torrette, il 25enne anconetano, un noto writer, che sabato pomeriggio è stato trovato a terra, tra via Montebello e via Simeone, in un lago di sangue. Il giovane è in prognosi riservata e ha un grave trauma cranico. Le sue condizioni ieri erano stabili. Stando agli accertamenti della polizia è caduto da un muretto che costeggia la scalinata che collega via Montebello con con via Curtatone. Accanto aveva anche una bottiglia di birra. Il giovane non stava dipingendo o imbrattando nessun muro, così ha appurato la polizia dopo i primi riscontri avuti anche dalle visioni di alcune telecamere della zona. Resta da capire come sia potuto cadere facendo un volo di oltre due metri.